Les animaux sauvages souffrent de la sécheresse: voici quelques conseils pour les aider

Nous connaissons actuellement une période de sécheresse. La faune et la flore souffrent terriblement du manque d’eau. Juliette Economides est gérant du CREAVES d’Andenne, un centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage. Elle nous explique quelles espèces précisément souffrent de cette sécheresse et donne quelques conseils pour leur venir en aide.

Les espèces qui souffrent le plus de cette sécheresse, ce sont principalement les hérissons puisqu'ils se nourrissent de vers de terre, de limaces et de petits escargots qui viennent à manquer. Mais aussi tous les oiseaux qui se nourrissent essentiellement de vers de terre. Il s’agit des Merles, les Grives, les Étourneaux… Qui, en plus, sont en pleine période de nidification et viennent à manquer de nourriture pour les petits.

Quels sont les risques, à terme, si cette météo très chaude se poursuit ?

La déshydratation importante des animaux, notamment les hérissons qui sont assoiffés, déshydratés et en sous-alimentation. Pour toutes les nichés qui sont dans les toitures, c'est la mort des oisillons puisqu'il n'y aura pas assez à manger pour les nourrir.

Comment les particuliers peuvent-ils leur venir en aide ?

Il faut absolument placer de l'eau fraîche tous les jours, de l’eau de pluie de préférence. Tout en gardant une hygiène de gamelles importante puisqu’il faut éviter la prolifération des bactéries. Pour ce faire, il faut donc mettre les abreuvoirs en hauteur pour les oiseaux et au sol pour les hérissons. On peut également mettre des petits cailloux dans les soucoupes afin que les insectes qui veulent aussi se rafraîchir puissent remonter et ne se noient pas. Enfin, entretenir une flaque de boue humide pour les hirondelles qui sont en train de construire leur nid et qui manquent aussi de terre et de boue humide pour construire leur nid.