"Développer des compétences en jouant": la 'Minecraft Academy' ouvre ses portes aujourd'hui à Mons

Aujourd’hui, à Mons, une école très particulière est inaugurée : la ‘Minecraft Academy’.

Basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom, elle est destinée à tous les enseignants qui veulent venir se former gratuitement. L’objectif est d’enseigner par l’entremise du jeu en créant des séquences adaptées à différentes matières.

Cette méthode conviendrait très bien aux enfants qui ne se sentent "plus à l’école pendant l’espace d’une à deux heures", explique Jérôme Marciniak, gestionnaire de projet pédagogique à la Technocité de Mons. "Le fait de se sentir si libre et moins cloisonné qu’en classe, ça va lui permette d’assimiler beaucoup plus de choses."

Kevin est instituteur primaire et il utilise cette méthode depuis septembre. Ses élèves "développent des compétences en jouant" et ne voient plus le temps passer, a tel point qu’ils n’ont presque plus envie d’aller en récréation.

"Il y a moins de créativité dans un cours classique", rapporte une élève de Kevin. "[Cette méthode] est plus chouette et on apprend mieux."

La Minecraft Academy permet de créer de séquences de cours complètes, peu importe la matière ainsi que des séquences sur-mesure pour les enseignants qui ont des projets bien précis.