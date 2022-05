Malades de longue durée: le PTB demande d'invalider les sanctions

(Belga) Le PTB a dénoncé vendredi le projet de retour au travail des malades de longue durée du gouvernement fédéral. Il appelle les partis de la Vivaldi à invalider les sanctions prévues pour les travailleurs.

"Il ne s'agit pas d'améliorer le sort des travailleurs malades mais bien de les remettre au travail sous peine de sanctions. Ils seront donc les premiers à pâtir de ce projet", a affirmé la cheffe de groupe communiste à la Chambre, Sofie Merckx. "On dirait un texte du Voka (la fédération patronale flamande). Ce projet ne vise qu'à renvoyer à n'importe quel prix les travailleuses et travailleurs malades de longue durée sur le marché du travail. Peu importe qu'ils aient le même salaire ou les mêmes conditions de travail, voire qu'ils soient capables de faire le travail. Désormais, des sanctions attendent les malades qui ne veulent pas entrer dans la machine d'activation ou commettent des erreurs dans les procédures. Des amendes de 30 euros par mois sur des allocations, c'est injuste, surtout au vu de l'explosion du coût de la vie", a-t-elle ajouté. Le PTB estime qu'il existe des solutions de rechange au dispositif proposé par le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, et appelle le gouvernement à travailler aux causes du nombre croissant de maladies de longues durée. (Belga)