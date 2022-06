"C’est hypocrite de mettre 3 poubelles alors que tout va dans le même sac": Thibaut dénonce le tri des déchets à l'Esplanade de Louvaine-la-Neuve

Thibaut a poussé le bouton orange Alertez-nous après avoir été choqué par la façon dont le centre commercial l’Esplanade à Louvain-la-Neuve trie les déchets. Il a constaté que le technicien de surface mettait tous les déchets dans un sac unique alors que les poubelles sont divisées en trois compartiments. Une pratique qu’il juge "hypocrite" mais qui peut s’expliquer par le comportement des clients qui ne trient pas toujours correctement, selon l’Esplanade.

"J’étais à l’Esplanade, centre commercial de Louvain-la-Neuve, quand j’ai pu apercevoir un technicien s’occuper des poubelles. Quelle surprise de voir que tous les sacs, qu’une majorité de clients se donne la peine de trier, finissent au final dans le même sac sans aucune vérification", nous écrit Thibaut via le bouton orange Alertez-nous. Cet habitant de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve se balade régulièrement à l’Esplanade. Mais c’est la première fois qu’il assiste à une telle scène : "On était assis sur un banc en bas quand on a vu le technicien vider les poubelles. Il était juste à côté de nous, se souvient Thibaut. J’ai vu qu’il avait mis tous les déchets dans le même sac alors que les poubelles sont divisées en trois pour pouvoir faire le tri."

Choqué par ce geste très peu écologique et dénué de sens, Thibaut décide d’aller le rapporter au Desk Info de l’Esplanade. "La dame de l’accueil ne savait pas quoi dire. Mais elle a envoyé un mail pour que j’ai une réponse", dit-il. Un responsable du centre commercial est alors rapidement venu à sa rencontre pour lui fournir quelques explications : "On est venu nous dire que c’est vrai qu’il ne triait pas trop et qu’en général, le technicien essaie de regarder dans les sacs et si ce n’est pas bien trié, il met tout ensemble… Sauf que nous, on a bien vu qu’il ne regardait pas du tout à l’intérieur des sacs. Il met tout directement ensemble sans faire attention", prétend l’homme de 28 ans.

Je trouve ça dommage qu’aucune solution ne soit proposée par rapport à ça

Un comportement qu’il ne comprend pas du tout et qu’il juge même malhonnête. "Je trouve ça dommage de faire ça. Le problème viendrait des clients qui ne trient pas bien. Pourtant, j’ai l’impression qu’en général, les gens font attention au tri et mettent les bons déchets dans la bonne poubelle. C’est hypocrite de mettre trois poubelles comme s’il y avait réellement un tri et puis mettre tous les déchets ensemble", glisse-t-il.

Pour lui, des campagnes de sensibilisation devraient être organisées au sein même de l’Esplanade, afin d’inciter les gens à avoir le bon réflexe. "Je trouve ça dommage qu’aucune solution ne soit proposée par rapport à ça", ajoute notre interlocuteur.

Pour en savoir plus, nous avons directement posé la question au responsable technique du centre commercial. Jean-François Lebrun nous explique : "Dans les poubelles à trois sacs du centre commercial, il y a les PMC, les cartons et les déchets résiduels. Ces poubelles pour les clients sont problématiques parce qu’il existe plusieurs sortes de comportement : soit, les gens ne font pas attention au tri et mettent dans n’importe quel sac. Soit, les gens se trompent parce que ce n’est pas toujours clair, les petits dessins pré-imprimés ne sont pas toujours visibles ou clairs. On pensait peut-être à mettre une nouvelle signalétique sur les poubelles."

Il précise ses propos: "Par exemple, on prend un jus de fruits, le gobelet et la paille sont en carton, mais le couvercle est en plastique donc il faudrait les séparer… Il arrive aussi que des gens mettent des mouchoirs dans les papiers-cartons alors qu’il ne faut pas."

Le technicien ne peut pas trier à la main

Le tri des poubelles n’est donc pas toujours fait correctement, et cela pose alors problème au moment de la collecte. "Le technicien de surface ramasse les sacs, il regarde dedans et si le tri n’est pas fait, il met tout ensemble dans le sac des déchets résiduels", développe le responsable technique de l’Esplanade. Ce dernier précise que "pour des raisons de sécurité", le technicien de surface n’est pas autorisé à plonger les mains dans les sacs pour effectuer un tri rapide. "On ne sait jamais ce qu’il peut y avoir dans les poubelles", dit-il.

Il existe toute une série de flux pour le tri des déchets et les commerçants respectent bien cela

Si cette pratique peut en choquer certains, Jean-François Lebrun rassure : "Les poubelles à destination des clients dans le centre commercial représentent une toute petite partie des déchets. Il y en a environ une quarantaine. La plus grosse partie, ce sont les commerçants. Il existe toute une série de flux pour le tri des déchets et les commerçants respectent bien cela."

Parmi ces flux de recyclage, on retrouve notamment les films plastiques, les papiers et cartons, les verres, les PMC, les palettes en bois, les déchets verts ou encore les mégots de cigarette. Il existe en effet 5 "cy-clopeurs" qui récoltent ces mégots. Ceux-ci sont ensuite réutilisés dans la préparation du ciment. "Dans l’ensemble, au niveau du tri dans le centre commercial, ça se passe bien. Quand je vois d’autres commerces dans le centre de Louvain-la-Neuve, pour lesquels il est compliqué de faire du tri. Ici, ça se passe plutôt bien, les commerçants jouent le jeu", conclut le responsable technique de l’Esplanade.



