Coronavirus - Nouvelle-Zélande: la Première ministre Ardern positive au coronavirus

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, saluée pour sa gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, a été testée positive au Covid-19, ont annoncé samedi ses services.

Ses symptômes sont "modérés" et elle respecte une quarantaine de sept jours chez elle, a dit le gouvernement dans un communiqué. Mme Ardern, qui a publié sur Instagram une photo de son test positif, est isolée depuis dimanche, lorsque son compagnon Clarke Gayford avait lui-même contracté le virus. La Nouvelle-Zélande a appliqué l'une des politiques les plus restrictives au monde pour juguler l'épidémie depuis 2020, et son bilan de 892 décès reste parmi les plus bas des nations développées. L'archipel océanien enregistre toutefois une poussée du variant Omicron depuis l'assouplissement des restrictions en mars, avec plus de 50.000 cas enregistrés la semaine dernière.