Conflit israélo-palestinien - Le Conseil de sécurité de l'ONU "condamne fermement le meurtre" de Shireen Abu Akleh

(Belga) Le Conseil de sécurité de l'ONU a "fermement condamné le meurtre le 11 mai de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh et la blessure d'un autre journaliste dans la ville cisjordanienne de Jénine", dans une déclaration unanime adoptée vendredi, selon des diplomates.

Initiée par les Etats-Unis, cette très rare position unanime du Conseil de sécurité sur un sujet concernant Israël réclame aussi "une enquête immédiate, approfondie, transparente et impartiale" sur ce meurtre. Elle souligne "la nécessité de garantir une mise en responsabilité" de son ou ses auteurs, selon le texte obtenu par l'AFP. Selon des diplomates s'exprimant sous anonymat, les négociations pour aboutir à l'approbation du texte ont été particulièrement "ardues". La Chine a obtenu des Etats-Unis l'amputation de paragraphes dénonçant les abus commis contre les médias dans le monde et défendant leur liberté et leur protection lors de couvertures d'opérations militaires, selon des sources diplomatiques et les différentes versions de la déclaration obtenues par l'AFP au fil des discussions. Le texte adopté se borne à rappeler que "les journalistes devraient être protégés en tant que civils". Il n'évoque pas les heurts survenus vendredi entre des policiers israéliens et des Palestiniens lors des funérailles de la journaliste. Shireen Abu Akleh, une figure de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, a été tuée mercredi d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Dans un premier temps, Israël a affirmé qu'elle avait "probablement" succombé à un tir palestinien. Mais l'Etat hébreu a ensuite dit ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats. L'Autorité palestinienne, la chaîne Al Jazeera et le gouvernement du Qatar ont accusé l'armée israélienne de l'avoir tuée. (Belga)