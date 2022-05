Météo - Un week-end sous un ciel généralement dégagé

(Belga) La journée de samedi débutera sous le soleil et quelques voiles d'altitude, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dès la mi-journée, quelques petits cumulus se développeront surtout au nord du sillon Sambre et Meuse mais le ciel restera assez lumineux. Les maxima seront compris entre 19 ou 20°C en haute Ardenne à 23°C, voire 24°C localement en plaine.

A la Côte, une brise de mer modérée de nord-ouest limitera la température à 17°C environ. Ailleurs, le vent sera d'abord faible de sud-ouest, puis variable. Sur le nord-ouest, il deviendra graduellement modéré de nord-ouest dans l'après-midi. Ce soir, la convection diurne disparaîtra et le ciel deviendra alors pratiquement serein. Au cours de la nuit, davantage de nuages élevés et moyens dériveront à partir de l'ouest mais le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes à 12°C en plaine avec un vent qui deviendra généralement faible de secteur est à sud-est en cours de nuit. Au littoral et sur les crêtes de L'Ardenne, il deviendra modéré. Dimanche, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques champs nuageux, avec localement un faible risque d'averse, surtout dans l'ouest. Mais temps restera sec dans la plupart des régions. La tendance aux averses, par endroits orageuses, augmentera sensiblement surtout en soirée et durant la nuit de dimanche à lundi. Il fera chaud avec des maxima de 22 à 28°C, sous un vent faible à modéré de sud-est à est. Lundi, le ciel sera changeant à parfois très nuageux, avec des averses pouvant être orageuses, surtout du centre à l'est du pays. Les maxima seront compris entre 19 et 25°C. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud, virant ensuite au secteur ouest (Belga)