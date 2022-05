L'Ossétie du Sud va organiser un référendum pour quitter la Géorgie et rejoindre la Russie

(Belga) L'Ossétie du Sud prévoit d'organiser un référendum pour confirmer sa sécession définitive de la Géorgie et son rattachement à la Russie, a rapporté vendredi soir l'agence de presse russe Tass.

La Cour suprême de Tskhinvali, capitale de la région séparatiste, a donné son feu vert à un décret du président par intérim Anatoly Bibilov et à la date du référendum, le 17 juillet. "Nous avons pris la mesure fatidique, nous rentrons chez nous, nous allons en Russie", aurait déclaré Bibilov. Seuls quelques pays reconnaissent l'Ossétie du Sud comme une nation. Ses 50.000 habitants se sont séparés de la Géorgie au début des années 1990 dans une guerre civile sanglante. En 2008, la Russie a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie après une courte guerre avec la Géorgie. Ces deux régions sont fortement dépendantes de la Russie sur les plans politique, financier, économique et militaire. L'Abkhazie a toutefois souligné qu'elle n'avait pas l'intention d'adhérer à la Fédération de Russie. (Belga)