Invasion de l'Ukraine - En Allemagne, le flux de réfugiés ukrainiens diminue

(Belga) Le nombre de réfugiés ukrainiens arrivant en Allemagne diminue, selon la ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser. "Quelque 2.000 personnes en moyenne se présentent encore chaque jour, contre environ 15.000 mi-mars", a-t-elle dit samedi au journal Rheinische Post.

Dans le même temps, nombreux sont les réfugiés qui rentrent en Ukraine. Chaque jour, quelque 20.000 Ukrainiens, dont certains ont séjourné en Allemagne, franchissent la frontière avec la Pologne pour regagner leur pays. La ministre allemande s'attend à ce que la grande majorité des réfugiés ukrainiens rentrent chez eux. "Certains resteront ici si leurs qualifications leur permettent d'intégrer le marché du travail allemand", a-t-elle ajouté. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février, plus de six millions de personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont fui le pays, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. Les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ont pas le droit de partir. En date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur route, selon le site dédié du HCR. Le flux quotidien de réfugiés s'est toutefois considérablement réduit depuis le début des hostilités. Samedi, des combats particulièrement intenses continuaient de sévir dans la région du Donbass (est de l'Ukraine), sur laquelle Moscou se concentre sans effectuer d'avancée significative. (Belga)