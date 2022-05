Jusqu'à 28 degrés dimanche

(Belga) Le temps sera chaud et ensoleillé ce samedi, avec tout au plus quelques nuages ou voiles nuageux. Les maxima varieront entre 18 degrés en bord de mer, 19 degrés en haute Ardenne et 23 ou 24 degrés dans la plupart des autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera faible et soufflera de direction variable.

En soirée et pendant la nuit, le ciel sera d'abord dégagé, avant que quelques nuages jouent les perturbateurs. Les températures redescendront entre 6 et 12 degrés. Le vent faible s'orientera entre l'est et le sud-est, puis deviendra parfois modéré. Dimanche, il fera encore chaud et ensoleillé. Le mercure oscillera entre 23 et 28 degrés. Lundi, les nuages reprendront du service, avec parfois quelques averses orageuses. (Belga)