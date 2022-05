Vivalia a été victime d'une importante attaque informatique durant la nuit: "La cellule de crise a été convoquée"

Les hôpitaux du réseau Vivalia (province de Luxembourg) ont été victimes d'une importante attaque informatique durant la nuit de vendredi à samedi. L'information est rapportée par l'intercommunale luxembourgeoise de soins de santé sur son compte Facebook. "Un virus a bloqué tous les serveurs Windows de notre institution. Conséquence, les ordinateurs sont inopérationnels et internet a été coupé. La cellule de crise Vivalia a été convoquée ce samedi matin 6h et est en contact permanent avec l’ensemble de nos responsables : Comité de direction, directions médicales, directions infirmières, IT, support", peut-on lire.

Vivalia précise que tout est fait pour un retour à la normale le plus vite possible. "Une attention particulière est portée aux patients hospitalisés, pour assurer la continuité de leur traitement et des soins, aucun d’entre eux ne souffre de cette situation exceptionnelle. Nous demandons au public de n’appeler nos hôpitaux qu’en cas de réelle nécessité et pour des cas urgents ! Merci de votre compréhension", conclut l'institution.