Période record pour les mariages: Charline, organisatrice d'événements, est débordée

Ce printemps et cet été s'annoncent comme une période record pour les organisateurs de mariages. Avec la pandémie, de nombreuses cérémonies ont été repoussées. Elles peuvent enfin avoir lieu. Les professionnels du secteur sont débordés.



Charline Masset, organisatrice d'événements, s'occupe d'un mariage de 300 personnes ce samedi. Ses clients sont chanceux d'avoir pu trouver une date un samedi de mai alors que l'agenda de Charline est complet jusqu'en novembre. "Des mariés ont dû changer de mois et se marier hors saison. On a commencé notre saison plus tôt que d'habitude. En général, on commence mi-mai à être vraiment dans le rush et d'enchaîner tous les samedis. Mais ici, c'est depuis début avril", explique Charline Masset.



Les demandes sont nombreuses chez les traiteurs aussi. "Pour l'instant, on ne fait que du 7 sur 7. On bosse vraiment beaucoup", précise Elliot Tangre, responsable d'évènements pour un traiteur.



L'agenda est chargé dans tous les secteurs. Il a fallu s'adapter pour ceux qui ont reporté leur mariage. "Les gens ont dû faire des concessions, changer de traiteurs, changer leur premier choix, mais tout le monde était conscient de la chance de pouvoir réorganiser des événements, de pouvoir se marier malgré tout", ajoute Charline Masset.



Pour être certains de trouver une date, les mariés sont prêts à se dire oui en pleine semaine. "Il y a des mariages qu'on fait le vendredi ou le mercredi. On est plus flexible pour organiser ça", confie Tim Vandeput, bourgmestre de Hoeilaart.





AU plus fort de la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont attendu pour faire leur demande en mariage. Maintenant, qu'il est à nouveau possible de planifier la cérémonie plus sereinement, le téléphone de Charline n'arrête pas de sonner.