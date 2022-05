Invasion de l'Ukraine - Zelensky rencontre à Kiev le chef des sénateurs républicains américains

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli à Kiev une délégation de parlementaires américains menée par Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine au Sénat américain, selon un communiqué publié samedi par la présidence ukrainienne.

"J'attends avec impatience le soutien américain à de nouvelles sanctions. En outre, nous estimons que la Russie devrait être officiellement reconnue comme un Etat sponsor du terrorisme", a déclaré durant leur rencontre Volodymyr Zelensky, cité dans le communiqué. Il a également remercié "les Etats-Unis pour leur leadership dans le soutien à l'Ukraine", estimant qu'ils ne protégeaient pas seulement son pays "mais aussi les valeurs et libertés démocratiques, le droit des nations à choisir librement leur futur". Dans son allocution vidéo quotidienne, Volodymyr Zelensky a dans la soirée précisé que "cette visite démontre une fois de plus le solide soutien bi-partisan à notre Etat, la puissance des liens entre les peuples américain et ukrainien", précisant avoir discuté du "soutien financier et militaire" à l'Ukraine et des "sanctions contre la Russie". Une vidéo publiée plus tôt dans la journée sur le compte Instagram de Volodymyr Zelensky montrait le petit groupe de parlementaires américains marchant dans l'enceinte du palais présidentiel à Kiev, avant d'être accueillis sur le perron par le président ukrainien. Outre Mitch McConnell, plusieurs sénateurs républicains expérimentés composaient la délégation américaine. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait déjà effectué une visite surprise à Kiev fin avril, dévoilée le lendemain. Cette visite intervient alors que le Congrès américain a franchi mardi une première étape vers le déblocage d'une enveloppe faramineuse de près de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, qui doit encore être votée par le Sénat avant d'être promulgué par le président Joe Biden. (Belga)