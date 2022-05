Météo - Un temps chaud et ensoleillé ce dimanche

(Belga) Le temps sera chaud ce dimanche, généralement ensoleillé avec parfois des champs de nuages élevés. Sur l'ouest ces champs nuageux seront plus nombreux avec ce matin risque de quelques gouttes par endroits. Les maxima seront proches de 23 degrés en haute Ardenne et varieront à localement 27 ou 28 degrés en Basse et Moyenne Belgique, selon.les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses envahiront progressivement le pays à partir de la France. Un orage local n'est pas exclu. La nuit sera très douce avec des minima de 13 à 18 degrés. Lundi matin, le temps sera d'abord nuageux dans la plupart des endroits et il pourrait y avoir quelques averses avec éventuellement un coup de tonnerre. Dans le courant de la matinée, le temps sera sec à partir du sud-ouest, mais dans l'après-midi, des orages pourront se développer sur la moitié est du pays, qui pourront être localement intenses. Les maxima varieront de 19 degrés à la mer et dans les Hautes Fagnes à 24 à 25 degrés dans la Campine. (Belga)