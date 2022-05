Temps chaud avec des nuages en embuscade

(Belga) Le temps sera ensoleillé ce dimanche après-midi, avec des nuages élevés et de moyenne altitude sur l'ouest. Le mercure atteindra 23 degrés en haute Belgique, 24 ou 25 degrés à la mer et jusqu'à 28 degrés dans l'intérieur du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera modéré et soufflera de direction variable.

En soirée et cette nuit, de larges éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses. Quelques averses pourront éclater et être accompagnées d'un éventuel coup de tonnerre. Les minima se situeront entre 13 et 16 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 16 et 18 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré. Lundi, les nuages reprendront du service, avec parfois quelques averses orageuses. Mardi, la nébulosité restera variable tout au long de la journée mais les maxima pourraient à nouveau flirter avec les 28 degrés. (Belga)