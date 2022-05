Les habitants du village de Limbourg ne peuvent pas installer de panneaux solaires: la ministre du Patrimoine réagit

Les habitants du village de Limbourg, en province de Liège, se sentent lésés. Ils ne peuvent pas mettre de panneaux solaires sur leurs toits à cause du statut de leur village. En effet, Limbourg est un village classé.

"Je comprends tout à fait les riverains et citoyens qui veulent investir dans des dispositifs d’économie d’énergie, surtout dans le contexte actuel", réagit la ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, sur le plateau de l’émission C’est pas tous les jours dimanche. "Il faut savoir que le village de Limbourg est particulier. C’est un ensemble architectural qui est classé et qui est reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie", ajoute la ministre sur le statut particulier du village.

"Néanmoins, ce n’est pas parce qu’un site ou un bien est classé qu’il faut systématiquement opérer un refus, mais il faut rester prudent et ne pas tout accepter", précise la ministre MR. Valérie De Bue pense que "des alternatives qui existent". "On peut envisager des dispositifs qui sont à côté des bâtiments ou des tuiles photovoltaïques". Le statut de bâtiment classé requiert une attention particulière de la part des autorités mais il ne constitue pas une barrière impénétrable à la modification, comme l’explique la ministre. "Il y a des antécédents avec un bâtiment de la citadelle de Namur qui est classé et recouvert entièrement de panneaux photovoltaïques. Le toit des abattoirs d’Anderlecht est aussi recouvert de panneaux photovoltaïques."

Tout espoir pour les habitants du village de poser des panneaux n’est donc pas mort. D’ailleurs, "des contacts sont prévus avec les autorités communales et l’agende wallonne du patrimoine pour que des solutions soient dégagées compte tenu des alternatives qui existent", conclut la ministre du Patrimoine.