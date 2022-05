Les championnats du monde de pédalo se tiennent à Bruxelles: "On s'est entraîné dans une piscine"

On attend jusqu’à 28 degrés ce dimanche à Bruxelles. Du soleil et des températures estivales, c’est idéal pour la pratique du pédalo. C’est d’ailleurs aujourd’hui que s’ouvrent les championnats du monde de pédalo.

Si ces championnats du monde de pédalo peuvent peut-être prêter à sourire, c’est pourtant très physique. L’ouverture de la compétition s’est tenue ce dimanche 15 mai à midi, au Bois de la Cambre. Le top départ était d’ailleurs un peu chaotique : on aurait en effet dit des auto-tamponneuses au début.

En tout, il y a 30 équipes de 8 à 10 coureurs, qui vont se relayer pour pédaler en duo pendant 4 heures. C’est la toute première fois qu’un tel championnat s'organise à Bruxelles, alors autant vous dire que tous les pédalos ont été pris d’assaut.

Je pense que nous sommes les plus âgées et la seule équipe de femmes

Sur place, plusieurs sportifs étaient prêts avant le grand départ. Ils ont accepté de répondre à quelques questions, avec beaucoup d’humour et d’autodérision. "On a pris quelques apéros pour se mettre en forme, plaisante une participante. On est super heureuses d’être là et en plus, je pense que nous sommes les plus âgées et la seule équipe de femmes."

Certains affirment même s’être entraînés avant le championnat. "C’est vrai, mais plus à vélo qu’en pédalo parce que forcément un pédalo, on n’en a pas dans le jardin, mais on fait ce qu'on peut", répond un participant. "Gros entraînement derrière, avoue un autre. Malheureusement, on n'a pas de lac près de chez nous et donc on s'est entraîné dans une piscine. C’est un vrai sport pour nous, on s'est battu depuis des années pour que ce soit reconnu aux Jeux olympiques, ce n’est toujours pas le cas, mais c'est un premier pas."