La 'Journée Chantiers Ouverts' a attiré près de 200.000 visiteurs

(Belga) Près de 200.000 personnes, dont 141.000 visiteurs connectés, ont assisté à la quinzième édition de la 'Journée Chantiers Ouverts' 2022, organisée dimanche par la confédération construction. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a également assisté à l'évènement.

Pour la première fois, les visiteurs pouvaient découvrir les chantiers à la fois en présentiel et en virtuel, a expliqué l'organisation. La 'Journée Chantiers Ouverts' était placée sous le signe de la rénovation énergétique, de l'accessibilité des logements et de la réaffectation cette année. Le Premier ministre Alexander De Croo, les vice-Premiers ministres Vincent Van Peteghem et Pierre-Yves Dermagne, le ministre wallon Willy Borsus et la ministre flamande Lydia Peeters, entre autres, ont visité plusieurs chantiers. "Cette année, 92 chantiers pouvaient être visités, passant des grands travaux d'infrastructure comme le Oosterweel et l'écluse de Terneuzen aux chantiers de logements et de quartiers à faible consommation d'énergie, de casernes de pompiers, de bâtiments d'entreprise, de projets de réaffectation et bien d'autres encore", a indiqué la confédération.