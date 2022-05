 Les tests de Mathieu: une enceinte sans fil étanche, équipée d'une lampe et bon marché, c'est forcément signé…

Depuis quelques années, Ikea a logiquement des ambitions dans le monde de l'électronique, à travers des objets de décoration ou d'ameublement. Raison pour laquelle on retrouve notamment une collaboration avec Sonos pour des lampes, étagères ou tableaux qui intègrent la technologie d'enceinte musicale autonome et multiroom du pionnier américain. Ou des tables de chevet équipées d'une zone de charge sans fil pour votre smartphone, montre ou écouteurs compatibles. Bref, une combinaison du côté pratique d'Ikea et de technologies devenues très grand public.

Ces derniers jours, j'ai mis la main sur une VAPPEBY Outdoor. Derrière cet acronyme dont seul Ikea a le secret se cache une lampe-enceinte Bluetooth qui peut être utilisée à l'extérieur. Le prix est très raisonnable: 59€. À quoi faut-il s'attendre ?

Nous avons évoqué cette lampe-enceinte dans un épisode du podcast RTL TechTalk :

Un petit son

Dans cette gamme de prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ikea travaillant seul cette fois-ci (et pas en collaboration avec Sonos, qui a des standards plus élevés en matière d'audio), le son de cette lampe-enceinte est assez inégal.

Tout d'abord, ça dépend de l'endroit où vous le placez. Si c'est sur une table en bois à l'extérieur, c'est l'idéal: le son "360" (il sort de manière plutôt verticale vu la conception) résonne assez bien et se montre plutôt équilibré. A l'inverse, dans le coin d'une pièce à l'intérieur, ça sera assourdissant avec trop de basses. Et il n'est pas possible de régler le son, car il n'y a pas d'application, c'est une simple enceinte Bluetooth rappelons-le.

De manière générale, le volume est assez limité. Il se règle à l'aide d'une molette au fonctionnement un peu erratique. Si vous appuyez sur cette molette, vous mettrez la musique en pause/play.





Pour l'extérieur

On l'a dit, le son se porte bien à l'extérieur. La Vappeby est faite pour être transportée, avec sa forme de lanterne comprenant une sorte d'anse, et son étanchéité certifiée IP65 (projections d'eau puissantes dans toutes les directions et poussières). Elle pourrait tomber dans la piscine quelques secondes et s'en sortir, mais ne supporte donc pas l'immersion prolongée.

Pour les belles soirées d'été qui s'annoncent, il suffit d'appuyer un autre bouton pour allumer la LED intégrée, qui a deux niveaux d'intensité. De quoi créer une ambiance assez sympa sur la table de jardin...

L'autonomie est d'environ 12h selon Ikea, mais avec la lampe allumée et le son au max, comptez plutôt sur la moitié.

A savoir...

Sachez également que le bouton d'alimentation fait office de Spotify Tap, qui rend la lampe-enceinte un plus intelligente. Via Bluetooth, elle peut relancer la dernière playlist Spotify jouée sur le smartphone connecté, et même en lancer une nouvelle basée sur vos préférences, si vous appuyez rapidement deux fois sur ce bouton.

Rappelons enfin les limites des enceintes Bluetooth par rapport aux enceintes qui se connectent elles-mêmes à internet: le smartphone doit rester à portée de connexion (quelques mètres), tous les sons qu'il émet (notification, appels vocaux) sont émis sur l'enceinte et coupe la musique et sa batterie se décharge plus vite. Avantage du Bluetooth: on peut écouter sa musique n'importe où…