Les revenus liés aux fonds de pension en baisse depuis 4 mois: faut-il s'inquiéter?

La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques et financières. Sur les fonds de pension notamment (à ne pas confondre avec l'épargne pension) dont les revenus sont en baisse. Et cela fait 4 mois que cela dure. Les marchés financiers sont fébriles, inquiets.

Cela fait partie du jeu, des risques liés à ces placements comme l'explique Philippe Ledent, économiste chez ING. Il est joint par Vincent Legraive: "On n'aime pas voir la valeur du patrimoine qui diminue. Il faut savoir l'accepter en tant qu'investisseur puisqu'il y a toujours cette notion de risque et de rendement. À partir de là, on prend sa décision. L'idée de dire que par rapport à un investissement périodique, je vais arrêter et ensuite recommencer, n'est pas nécessairement une stratégie payante à moyen ou long terme."



Alors une question: est-ce dangereux d'investir dans un fonds de pension ? Par définition, investir est toujours risqué, surtout quand il s'agit d'un fond bancaire qui ne propose pas de rendement garanti annuel. Le fonds investit sur des actions et des obligations. Le rendement du compte va dépendre de ces actifs sur les marchés boursiers.

Le fonds de pension est donc volontairement à risque, mais peut rapporter plus, l'assurance pension (ou épargne pension), elle, assure un revenu garanti, mais à priori moins important.