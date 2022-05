Retour du personnage de Gaston Lagaffe: suspension du lancement du nouvel album

Les éditions belges Dupuis ont décidé de suspendre la parution du nouvel album de Gaston Lagaffe. Les éditions belges Dupuis ont publié cette année un premier gag de Gaston Lagaffe dessiné par un nouvel auteur.

"Les éditions Dupuis ont spontanément pris cette décision afin de permettre un débat serein et objectif, en attendant la décision judiciaire sur le fond qui interviendra en septembre 2022", explique l'éditeur.

Les éditions avaient déjà annoncé plus tôt dans l'année suspendre les prochaines publications, le temps du procès intenté par la fille du dessinateur décédé Franquin qui s'oppose à toute nouvelle version.

"Les Editions Dupuis sont certaines que les prochaines semaines permettront de démontrer leur bon droit, et de trouver une solution qui permette à l’oeuvre de Franquin de continuer à vivre pour pérenniser l'héritage de ce génie de la Bande Dessinée", ajoute l'éditeur.

L'hebdomadaire Spirou daté du 6 avril contenait en dernière page une planche avec le scénario et le dessin du Canadien Delaf, qui reprend ce héros créé par le Belge André Franquin. Spirou promettait en outre "une gaffe par semaine" sur sa une. Mais, Isabelle Franquin, fille et unique ayant-droit du dessinateur, avait annoncé avoir saisi la justice belge pour faire interdire "toute promotion et prépublication" de ces nouvelles aventures.