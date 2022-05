30% des gens souffrent d'hypertension, sans le savoir pour la moitié d'entre eux: comment bien mesurer sa pression artérielle?

Alexandre Persu, cardiologue, secrétaire du comité belge de l’hypertension, était l'invité du RTLINFO Bienvenue. Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Combien de Belges souffrent d'hypertension ?



On estime ce nombre à environ 2,5 millions de Belges, 30 % de la population dans le monde. Vous imaginez, vous allez dans la rue, une personne sur trois ou sur quatre souffre d'hypertension et la moitié de ces gens ne le savent pas.



Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de symptômes finalement. C'est une maladie qui ne provoque pas de symptômes ?



L'hypertension doit être dépistée chez le médecin généraliste. Je dirais à partir de quarante ans, il faudrait mesurer sa tension artérielle chez le médecin une fois par an, plus tôt si on a des facteurs de risque : obésité, surpoids ou une histoire familiale.



L'hypertension provoque des décès directs et indirects. On peut les estimer ?



Ce sont environ 15.000 décès par an qui sont dus essentiellement aux infarctus du myocarde. Et encore plus aux accidents vasculaires cérébraux qui sont aussi une cause d'invalidité majeure.



C'est en augmentation ce chiffre ou pas ?



L'hypertension commence à être mieux traitée, mais sa prévalence augmente. Donc c'est vraiment une vraie course contre la montre pour empêcher ce nombre de décès d'augmenter. C'est jamais gagné, d'autant que moins de la moitié des hypertendus sont contrôlés aujourd'hui donc il y a encore du chemin à faire... On a les outils nécessaires, mais il y a des efforts à faire tant du côté des soignants que des patients.



Si jamais le médecin décèle une hypertension, quel est la procédure à suivre ?



Une hypertension ne peut pas être diagnostiquée sur une seule mesure. Donc il faudra plusieurs mesures chez le médecin. Idéalement, une mesure dans les conditions de vie habituelles qui peut être une mesure de tension de 24 heures ou des auto-mesures par le patient à domicile, sous la conduite du médecin.