Adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Otan: "Pas une menace immédiate", déclare Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a estimé lundi que les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Otan ne constituaient pas "une menace" en soi, mais que la Russie réagirait à des déploiements militaires.



Pour Helsinki et Stockholm, deux pays qui n'avaient jamais rejoint l'Alliance même au pic de la Guerre Froide, ce revirement est le résultat de l'offensive russe contre l'Ukraine, Moscou étant perçue comme une menace par ses voisins.



Un tel "élargissement de l'Otan ne constitue pas une menace immédiate (...) mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse", a-t-il dit lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin.



Cette réaction semble tout en retenue, alors que Moscou considère la présence de l'Otan dans son voisinage comme une menace existentielle, et que le Kremlin avait notamment lancé son offensive contre l'Ukraine en raison de ses ambitions atlantistes.



Le président russe a tout de même accusé les Etats-Unis d'utiliser l'Otan à leur fins "de manière tout à fait agressive".



Il a estimé que cela avait pour conséquence une "situation internationale compliquée dans le domaine de la sécurité".



M. Poutine s'exprimait à un sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective regroupant des pays de l'ex-URSS (Russie, Bélarus, Arménie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan).



Mais seul le Bélarus a soutenu l'offensive contre l'Ukraine, les autres se murant largement dans le silence.

"Grave erreur"



Avant le président russe, son porte-parole Dmitri Peskov avait jugé que l'élargissement de l'Otan n'allait "ni renforcer ni améliorer l'architecture sécuritaire". Le ministère russe des Affaires étrangères y voyait lui une "grave erreur".



Moscou avait, entre autres raisons, justifié avoir lancé son offensive contre l'Ukraine en raison de l'ambition de cette dernière de rejoindre de l'Otan, alors même que sa candidature n'avait aucune perspective immédiate d'aboutir.



Désormais, en cas d'adhésion de la Suède et de la Finlande, la Russie verrait l'Otan se rapprocher de ses frontières.



Le porte-parole du Kremlin a toutefois relativisé la portée de ces entrées, en comparaison à la candidature de l'Ukraine, car la Russie n'a pas de "disputes territoriales" avec les deux pays scandinaves.



Lundi, M. Poutine a en outre une nouvelle fois accusé les Etats-Unis d'avoir utilisé des laboratoires en Ukraine pour créer des "composants d'armes biologiques".



Le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, a lui dénoncé lors de la même réunion une Otan qui "montre les muscles en attirant (en son sein) la Finlande et la Suède".



"Sans rapprochement de nos pays (...) on pourrait bien ne plus exister demain", a-t-il martelé.



Les autres dirigeants présents n'ont eux pas commenté la situation en Ukraine.