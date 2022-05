Vous observez actuellement des trainées fluorescentes dans la Meuse ? Voici l'explication

La ville de Huy a annoncé ce lundi que, dans le cadre de la révision en cours à Tihange1, des tests hydrauliques sont réalisés à partir de ce lundi après-midi et jusqu’à mercredi après-midi, sur le condenseur de Tihange1.

Lors de ces tests, la fluorescéine est utilisée pour permettre de colorer et donc de suivre une masse d’eau spécifique. "En fin de parcours, cette substance se retrouvera dans la Meuse et pourrait attirer le regard de passants aux abords de notre site. Il est utile de savoir que la fluorescéine est régulièrement utilisée dans de très nombreux secteurs pour ces propriétés colorantes, de couleur vert/jaune fluo. Elle est non polluante, non toxique et biodégradable", conclut la Ville de Huy dans son communiqué.