Chaleur exceptionnelle cette semaine en France: les températures devraient faire tomber de nombreux records

La France va connaître cette semaine un épisode de chaleur exceptionnel, avec des températures dépassant 30°C qui devraient faire tomber des records dans de nombreuses régions, a indiqué lundi Météo-France, alors que le pays est déjà menacé par la sécheresse.



Dans un contexte de réchauffement climatique, les températures, déjà douces depuis début mai, "vont repartir à la hausse pour culminer à des valeurs très élevées en milieu de semaine, entre mercredi et jeudi, voire vendredi. Les maximales seront alors comprises entre 30 et 34°C sur la plupart des régions, à l'exception des régions proches de la Manche et du littoral méditerranéen," précise Météo-France.



"Certaines villes comme Lyon pourraient connaître au moins cinq jours de suite dépassant le seuil de forte chaleur (30°C), un événement rarissime en mai", série qui pourrait même se prolonger sur six ou sept jours à Montélimar, selon l'établissement public.



"Il s'agit d'un épisode de chaleur, durable, étendu et intense, exceptionnel pour la saison," explique à l'AFP Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, même si l'épisode ne correspond pas à la définition d'une "vague de chaleur".



Pour cette catégorisation, "l'indicateur thermique national", moyenne de températures relevées en 30 points répartis sur tout le territoire métropolitain, doit dépasser 25,3°C pendant trois jours consécutifs.



"Heureusement ce seuil ne sera pas atteint" si tôt dans l'année, souligne Matthieu Sorel, mais les records de chaleur qui devraient néanmoins tomber seront battus plus tôt que les précédents records pour un mois de mai, "qui dataient plutôt de périodes en fin de mois".



Les températures devraient repartir à la baisse à partir du 20 mai et se rapprocher des normales à partir du 24, mais cet épisode de chaleur "devrait faire de 2022 le mois de mai le plus chaud jamais enregistré", souligne encore le climatologue.



Le record du nombre consécutif de jours au-dessus de la normale des températures (actuellement calculée sur la période 1981/2010) au printemps pourrait également être battu cette semaine. Lundi était le 36e jour consécutif au dessus de ce niveau, pour une série record de 38 jours au printemps 2007.



"La chaleur va malheureusement aggraver la sécheresse", a encore relevé Matthieu Sorel, alors que le pays fait face à une situation qui menace déjà certaines récoltes après un manque quasi continu de pluie depuis septembre et avec des nappes phréatiques généralement en baisse. Les orages comme ceux de dimanche, avec leurs précipitations localisées, n'atténuent pas le problème.



"Dans le contexte du changement climatique, les périodes de vagues de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes, et tendent à s'installer plus précocement au cours du printemps qu'avant", relève Météo-France.