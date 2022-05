Un nouveau concours officiel d'excellence pour les baristas en 2023

(Belga) Un nouveau concours officiel d'excellence professionnelle verra le jour en 2023 pour les baristas, ont annoncé le ministre des Classes moyennes David Clarinval et Alain Thoon, président de la Federation of Table Masters (Fetam), à l'occasion de la première cérémonie d'excellence organisée lundi soir au Palais d'Egmont. L'événement mettait à l'honneur les lauréats et finalistes des différents concours officiels.

Les candidatures pour ce concours, réservé aux professionnels des préparations de boissons au café, ouvriront le 6 juin prochain, précise Alain Thoon. La Fetam se dote pour l'occasion d'un nouveau comité pour les baristas de Belgique. Jusqu'ici, quatre concours d'excellence professionnelle étaient reconnus par le SPF Économie: ceux de Premier cuisinier, Premier fromager, Premier boucher et Premier maître d'hôtel de Belgique. Ces compétitions visent à valoriser ces professions et leurs produits ou services. Le ministre Clarinval a fait part lundi de sa volonté "de donner un souffle nouveau, une meilleure visibilité à ces concours, mais aussi et surtout aux lauréats", et d'étendre ces concours à d'autres métiers. (Belga)