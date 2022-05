Coronavirus - L'Argentine est entrée dans une "4e vague" de Covid, mais sans hausse des décès

(Belga) L'Argentine est entrée dans une "quatrième vague" de Covid, a signalé lundi la ministre de la Santé Carla Vizzotti, en commentant les chiffres montrant un bond de 92% des nouveaux cas d'une semaine sur l'autre, mais sans hausse des décès ou hospitalisations.

"Aujourd'hui, nous entamons une quatrième vague de Covid-19 en Argentine, mais une (vague) qui nous trouve dans une situation totalement différente" des vagues précédentes, a déclaré la ministre lors d'un Conseil fédéral de santé avec ses homologues provinciaux dans la province de Neuquen (sud). Le dernier relevé, désormais hebdomadaire, des nouveaux cas de Covid-19, a fait état dimanche de 33.989 cas de contagion, soit 92% de plus que les 17.646 de la semaine précédente, une augmentation de près de 200% mesurée sur les trois dernières semaines. Grâce aux diverses mesures sanitaires et à l'état de vaccination, "nous n'avons pas d'augmentation des décès, ou d'hospitalisés en soins intensifs, ce qui est notre objectif", a souligné la ministre. De fait, la semaine passée a vu 47 personnes décéder des suites du Covid, contre 76 la semaine précédente. Le taux d'occupation des lits de soins intensifs reste modeste, à 41%. En conséquence, "nous allons pouvoir avancer dans cette nouvelle étape de la pandémie", a ajouté Mme Vizzotti, qui a exclu le retour de confinements pour faire face à cette 4e vague. "Il n'y a pas de possibilité de nouvelles fermetures", a-t-elle assuré. Selon les chiffres ministériels, l'Argentine (45 millions d'habitants), a recensé 9.135.308 cas depuis le début de la pandémie, pour 128.776 décès. Près de 83% d'Argentins affichent un schéma vaccinal complet à deux doses, et plus de 49% on reçu une dose de rappel. (Belga)