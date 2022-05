Rachat de Twitter: Elon Musk exige des garanties sur les faux comptes et envoie un émoji en forme de crotte

Elon Musk a indiqué ce mardi que le rachat de Twitter ne parviendrait pas à son terme tant qu'il n'aurait pas la garantie que moins de 5% des comptes sur la plateforme sont des faux. Le patron de Twitter s'est fendu lundi sur le réseau social d'une longue explication sur les mesures prises pour lutter contre les faux comptes après des critiques émises par le milliardaire, qui y a répondu par un émoji en forme de crotte.

"Le directeur exécutif de Twitter a refusé hier de prouver que moins de 5% des comptes étaient des faux", a tweeté le milliardaire, qui compte près de 94 millions d'abonnés sur le réseau social. "Jusqu'à ce qu'il le fasse, la transaction ne pourra pas aller de l'avant", a-t-il ajouté.

Elon Musk fait référence aux explications fournies lundi par Parag Agrawal, le patron de Twitter, sur les mesures prises pour lutter contre les spams et les faux comptes. Le fantasque entrepreneur y avait répondu par un émoji en forme de crotte.

Intervenant par vidéo lors d'une conférence lundi, le patron de Tesla a également estimé que les faux comptes représentaient au moins 20% des utilisateurs de Twitter, selon l'agence Bloomberg et des tweets de personnes présentes à cet événement.

Le rachat avait été "temporairement suspendu"

Elon Musk a récemment fait une offre de 44 milliards de dollars pour Twitter mais, vendredi dernier, il avait déclaré que ce rachat avait été "temporairement suspendu". Il veut d'abord plus de clarté sur le nombre de faux comptes sur le réseau social, dont il a remis en question la capacité à en estimer le nombre. Il est dès lors possible qu'il reprenne l'entreprise pour un prix inférieur.

Quelques heures plus tard, il avait toutefois rectifié le tir en précisant qu'il était "toujours engagé" à mener à bien l'opération. "20% de faux comptes et de spams, c'est 4 fois plus que ce que Twitter affirme, mais le vrai chiffre pourrait être *bien* supérieur", a tweeté M. Musk ce mardi.

Contacté par l'AFP, Twitter n'a pas réagi dans l'immédiat à la dernière saillie du fantasque entrepreneur. L'action du groupe reculait de 3,5% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.