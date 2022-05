Attention aux coups de chaleur et à la déshydratation: voici quelques conseils pour faire du sport quand il fait chaud

Prudence si vous faites du sport, vu les chaleurs prévues ces deux prochains jours. Même si la canicule a du bon sur certains aspects, notamment en chauffant davantage vos muscles, elle a aussi de vrais désavantages. Il faut donc veiller à ne pas faire d’excès et surtout à bien penser à s’hydrater.

Votre premier réflexe, tout au long de l'effort, mais aussi, plus généralement, pendant la journée, doit être de boire de l'eau. Un besoin pour le corps, qui doit s’adapter pour répondre aux sollicitations. Certains préfèrent aussi rajouter des sirops pour avoir une boisson plus sucrée. Mais la réalité, c'est que la chaleur peut aussi être bénéfique pour les sportifs.

"Quand il fait chaud, je cours très vite, moi ça m'arrange", rigole par exemple Ismael Debjani, athlète olympique spécialisé dans les courses d'endurance. "Les jambes sont plus libérées, on arrive à aller très vite. Musculairement, c'est très bon. Le point négatif, c'est pour faire une endurance de 90 minutes, on perd plus d'énergie", raconte-t-il.

Il faut donc, que vous soyez professionnel ou amateur, bien penser à s'hydrater pour que vos muscles soient constamment alimentés. Dans les écoles de jeunes, les pauses boisson sont plus récurrentes. "Ici, on joue des matchs de deux fois 30 minutes. Après 15 minutes, les deux équipes s'arrêtent, font une petite pause boisson puis c'est reparti", confirme Pino Santoro, entraîneur des U12 à la Royale Gosselies Sport.

Durée dentraînementt réduite, casquette, les solutions existent pour continuer, sans risque, à exercer son sport favori