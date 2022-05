Le gouvernement dévoile son plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie: "Il faut agir"

Les institutions fédérales se parent des couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui pour la journée de lutte contre l'homophobie. Le gouvernement fédéral en a profité pour présenter la 3e version de son plan d'action pour une Belgique plus accueilante pour les personnes discriminées à cause de leur identié de genre ou sexuelle.

Un drapeau arc-en-ciel sur la devanture des institutions, et notamment au 16, rue de la Loi, siège du gouvernement et bureau du Premier ministre. Le moment est symbolique à l'heure où la Belgique est passée de la 2e à la 3e place dans un classement européen des pays ouverts en matière de diversité sexuelle.

"On est devenus troisième parce que d'autres pays nous ont rattrapés et ça, c'est plutôt une bonne chose, mais aussi parce qu'au niveau des violences contre les personnes LGBTQI+, on a eu quelques cas malheureusement l'année passée. Nous avons des lois très progressives, mais quand il y a de la discrimination et de la violence dans notre société, il faut agir contre cela, on ne peut pas tolérer ça", a expliqué Alexander De Croo, le Premier ministre.

Agir, cela passera désormais par un tout nouveau plan d'action pour lutter contre les discriminations.

"L'amour, c'est l'amour, et c'est le cœur de notre message aujourd'hui", a déclaré le Premier ministre lors de la présentation qui s'est tenue ce matin. L'amour passera donc par 133 mesures différentes, avec notamment l'interdiction des thérapies de conversion, comme des électrochocs pour modifier l'orientation sexuelle, mais aussi davantage de sécurité et de meilleurs formations pour les médecins ou les policiers. Pour l'heure, c'est un long catalogue de meilleures intentions.

"Chaque ministre s'en engagé à screener ses matières, ses mesures, et à se dire 'Tiens, moi, dans mes politiques, qu'est-ce que je peux mettre en place ?' On est dans l'intention, mais un plan, c'est des engagements clairs, ce n'est pas des promesses, c'est des engagements", a expliqué Sarah Schlitz, Secrétaire d'État belge à l'Égalité des genres, l'Égalité des chances et à la Diversité.

Sitôt annoncées, les organisations concernées saluent l'initiative, mais se disent vigilantes. "Ce qui va être important dans le plan, c'est le monitoring, c'est le suivi qui va être accordé. Et là, on a énormément insisté là-dessus au niveau de la société civile", a estimé Jean-François Cannoot, coordinateur général de Rainbow House.

"Il va falloir voir comment ça va se concrétiser vraiment dans la réalité dans les prochains mois et dans les prochaines années", a ajouté Anna Devroye, coordinatrice de la fédération wallonne Prisme.

Le gouvernement fédéral a choisi le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie pour dévoiler son nouveau plan d'action, qui en est déjà à sa troisième version.