Carburants: les prix du diesel plus bas que celui de l'essence, une première depuis la fin décembre

Alors que les prix maximums de l'essence ont atteint des records historiques à la pompe mardi, ceux du diesel et du gasoil de chauffage sont en baisse ce mercredi, annonce la Direction générale Energie du SPF Economie.



Le prix maximum du litre de diesel (B7) baissera ainsi de 1,5 centime d'euro pour atteindre 2,018 euros. Ce faisant, il sera en deçà de ceux de l'essence 95 et 98, une première depuis le 31 décembre dernier. Le gasoil diesel sera également moins cher tout comme le gasoil de chauffage (50S), pour lequel il faudra débourser maximum 1,2225 euro par litre à partir de mercredi, soit une baisse de 1,68 eurocents, en cas de commande de plus de 2.000 litres. Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux.