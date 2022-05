"Vous savez quand même où vous habitez?": la police boraine arrête un cycliste… qui ne se souvient plus de son adresse

Ce soir, après le RTL INFO 19h, vous avez rendez-vous avec le magazine Enquêtes. La police boraine contrôle un vélo qui n’est pas en ordre. L’inspecteur Bertrand Caroy lui habite où il habite et celui-ci répond qu’il ne sait plus.

Les propos sont un peu confus et le jeune homme semble avoir du mal à se souvenir de son adresse. "Votre domicile ?", demande Bertrand Caroy à un cycliste qui n’est pas en ordre avec son vélo. "Heu… Je ne sais même plus le nom de Jemappes", bredouille-t-il.

Surprise, l’inspecteur s’interroge : "Vous savez quand même où vous habitez ?". "Heu là… Plus maintenant !", poursuit l’homme.

Le jeune homme explique qu’il a déménagé et qu’il n’habite plus chez sa mère. Il ne se souvient donc plus du nom de la rue où il réside. "Je ne connais plus la rue", finit-il par avouer.