Un Namurois se sépare de ses tableaux de Marilyn Monroe d'Andy Warhol

C'est l'article le plus consulté sur le catalogue en ligne de la salle des ventes Rops pour le moment (plus de 1.500 fois depuis la mise en vente, les enchères ont démarré jeudi 12 mai) : une série de 10 sérigraphies représentant la star (91 cm sur 91 cm), exposées d'ailleurs dans l'entrée de la salle des ventes. Le propriétaire est Namurois et habite Marche les Dames. Il a acheté cette série il y a 15 ans, pour un montant de 1500 euros chez un marchand d'art d'Havelange. Aujourd'hui, il n'en veut plus, car il refait la décoration de sa maison. 15 ans plus tard, cette série est estimée entre 3600 et 4600 euros le lot.

Cette série a été produite par une maison d'édition belge "Sunday B Morning". Dans les années 70, elle a conclu un accord avec le maître du POP art qui a cédé aux éditeurs les négatifs et les codes couleurs pour pouvoir réaliser ces reproductions de portraits.