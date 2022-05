Verviers met en avant les Verviétois célèbres

La ville de Verviers a hébergé de nombreux habitants célèbres. Pour mettre en valeur ces illustres Verviétois, un parcours est en train d'être créé. Il se base sur un livre réalisé par des historiens, qui reprend 200 personnalités verviétoises. Les trois premiers panneaux explicatifs ont été inaugurés : Henri Vieuxtemps, violoniste - Jean Bihin, saltimbanque et Maurice Pirenne, peintre, sont les trois premiers Illustres Verviétois installés dans le centre-ville. Dans le courant du mois de juin, trois autres Illustres verviétois seront dévoilés. Dans les autres noms cités, on peut parler du chanteur Pierre Rapsat, la féministe Marie Mineur ou encore Louis Keffer, chef d'orchestre.

Sur chaque panneau, outre un descriptif de la personne, il y a aussi un QR code à scanner pour découvrir sur son smartphone une vidéo réalisée par l’équipe de Verviers Ambitions. Grâce à ce parcours, Verviers Ambition veut faire découvrir la ville différemment et mettre en avant la culture verviétoise. Une vingtaine d'illustres verviétois devrait rejoindre le parcours, qui sera finalisé au plus tard d'ici la fin de l'année. Un site internet est en construction et reprendra tout le parcours.

Verviers Ambition cherche encore des partenaires qui seraient d'accord d'installer le panneau sur leur façade.