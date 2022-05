Un individu privé de liberté pour des faits de voyeurisme à la piscine de Braine-l'Alleud: le suspect filmait sous les cabines

Un individu a été privé de liberté, lundi après-midi, après des faits de voyeurisme perpétrés à la piscine communale de Braine-l'Alleud, a-t-on appris mardi auprès de la police locale.



Depuis plusieurs semaines, la police avait acté des faits de voyeurisme. Un suspect filmait sous les cabines. L'intéressé a été aperçu lundi vers 15h30 par des membres du personnel de la piscine. Lorsqu'il a compris qu'on le surveillait, l'homme a pris la fuite. Le délinquant présumé a été interpellé par les maitres-nageurs qui l'ont remis aux forces de l'ordre. Le suspect a été privé de liberté. Il reconnait les faits et se montre collaborant. Il est âgé d'une vingtaine d'années et est domicilié à Braine-l'Alleud. Il n'était à ce jour pas encore connu des services de police. Le parquet a été avisé et, au terme de son audition, le Brainois a été relaxé au vu de sa collaboration, précise le chef de zone de la police de Braine-l'Alleud.