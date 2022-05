SNCB: vers une grève nationale le 31 mai

Le personnel de la SNCB prendra part à la journée d'action nationale dans les services publics, prévue le mardi 31 mai. Un préavis de grève a été déposé en front commun, a confirmé mardi Marianne Lerouge, responsable de la CSC-Transcom, secteur rail.



Le front commun syndical fera campagne le 31 mai pour "plus de pouvoir d'achat, plus de respect pour le dialogue social, plus d'investissements dans le secteur public et plus de respect pour les pensions". Le syndicat socialiste avait déjà précisé début mai que le rail serait touché. Le préavis de grève est déposé en front commun. Un service minimum sera mis en place. Concernant les revendications des cheminots, la CSC Transcom dénonce un manque de personnel de plus en plus criant. "Nous n'arrivons plus à assurer le service de base", souligne Marianne Lerouge. "Nous sommes très heureux que la SNCB investisse dans le rail et le matériel, mais il faut aussi songer au capital humain", souligne-t-elle.

"Ce week-end encore, aucun train n'a circulé sur la ligne Malines-Puurs-Saint-Nicolas, en raison d'un manque d'accompagnateurs de train. Des bus ont dû être utilisés en remplacement", rappelle-t-elle. Les pensions et le pouvoir d'achat des cheminots sont deux autres problématiques qui inquiètent les représentants des cheminots. "Auparavant, des trains de services acheminaient le personnel des chemins de fer sur son lieu de travail. Mais ces trains ont aussi été supprimés et de plus en plus de cheminots doivent prendre la voiture pour se rendre au travail", explique la représentante de la CSC-Transcom.