La Région wallonne appelle à économiser l'eau: Thierry va prendre "environ deux jours" à remplir sa piscine

La Cellule sécheresse de la Région Wallonne s'est réunie cet après-midi pour faire l'état des lieux après des semaines sans pluie. Pas encore de mesures fortes, mais plutôt des mesures de précaution pour épargner l'eau au maximum. La situation sera réévaluée dans 15 jours.

À Bousval, dans le Brabant wallon, Thierry n'a qu'une seule envie : remplir sa piscine. Mais avec la sécheresse, il lui est désormais recommandé d'utiliser ses 75.000 litres d'eau en heure creuse, principalement de 22h30 à 5h du matin.

"Ça va prendre environ deux jours. Et comme ça ne coule pas très vite, parce que j'ai pas un gros débit, il faut pas mal de temps. J'imagine qu'il va falloir doubler, voire tripler le temps de remplissage", raconte Thierry. Objectif ? Alléger la charge de distribution. Même consigne pour les citernes d'eau de pluie. "Quand elle est pleine, si on n'arrose pas tout le temps, s'il ne fait pas chaud tout le temps, on tient la saison", indique Thierry.

Dans les zones de captage où les zones sont peu profondes, les prochains jours s'annoncent difficiles pour plusieurs communes de la province du Luxembourg et du Sud Namurois. Pratiquer le kayak est même déjà interdit sur le Viroin.

"Pour l'instant, il y a un début de tronçon qui est interdit à la circulation du kayak. Certains ont entendu parlé peut-être de la Lesse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle est encore ouverte à la circulation aux kayaks, mais il faut être très vigilant", explique Stéphanie Ernoux, chargée de communication au Centre régional de crise de Wallonie.

En forêt, la cellule sécheresse n'a pas émis d'interdiction de circulation, mais recommande de rester extrêmement prudent et de ne pas dépasser le drapeau rouge installé dans les Hautes Fagnes. Une nouvelle évaluation de la sécheresse en Wallonie est prévue dans deux semaines.