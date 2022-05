Jill Biden, First Lady des Etats-Unis, attendue en Equateur, au Panama et au Costa Rica

(Belga) Jill Biden, l'épouse du président américain Joe Biden, se rendra du 18 au 23 mai en Equateur, au Panama et au Costa Rica, a annoncé mardi la Maison Blanche, en plein préparatifs pour un sommet auquel sont conviés les pays d'Amérique latine.

Selon un communiqué, ce voyage de la First Lady, dont le rôle public a pris de l'ampleur récemment, lui fera notamment rencontrer le président de l'Equateur Guillermo Lasso, la Première dame du Panama Yazmin Colón de Cortizo, et le président du Costa Rica. Jill Biden visitera pendant son voyage, entre autres, une école, un foyer accueillant des personnes séropositives et un hôpital pour enfants. Elle va "mettre l'accent sur le partenariat entre les Etats-Unis et ces trois pays ainsi que sur leur engagement pour la démocratie". Le voyage vient en prélude au Sommet des Amériques qui se tiendra à Los Angeles du 6 au 10 juin, auquel sont invités les chefs d'Etat et de gouvernement du continent. Les préparatifs de ce grand rendez-vous diplomatique ont tourné récemment au casse-tête pour l'administration Biden. Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador a en effet menacé de boycotter le sommet si Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n'étaient pas invités. Jill Biden a récemment multiplié les engagements publics, en particulier avec une visite très suivie en Ukraine, où son époux ne s'est pas rendu depuis le début de l'invasion par la Russie. La First Lady, tout en se consacrant à des sujets traditionnellement dévolus à l'épouse du président des Etats-Unis, tournant autour de la famille ou de la santé, y a ajouté récemment une dimension diplomatique plus inhabituelle. (Belga)