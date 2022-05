Un avion volant vers Liège intercepté par des F-16 belges après une alerte à la bombe

(Belga) Une fausse alerte à la bombe est survenue dans un avion cargo en provenance de Hangzhou et qui avait pour destination Liege Airport, a indiqué à Belga Christian Delcourt, porte-parole de l'aéroport de Liège. L'appareil a été escorté depuis les Pays-Bas par deux F-16 belges.

Deux F-16 belges ont été alertés, mardi soir, par le contrôle de combat aérien néerlandais, et se sont dirigés vers un avion cargo civil au-dessus des Pays-Bas, afin de l'escorter jusqu'à Liège, sa destination finale, explique la Défense dans un communiqué. Un avion cargo civil de la compagnie Air China Cargo a été intercepté par deux F-16 de l'armée belge mardi soir au-dessus des Pays-Bas. Le Boeing 777 présentait une menace d'alerte à la bombe, ajoute le porte-parole de Liege Airport. L'avion a atterri peu après 20h00 à l'aéroport de Liège sans le moindre problème. Plusieurs hangars de l'aéroport liégeois ont été évacués avant l'atterrissage. D'après le porte-parole de Liege Airport, l'alerte avait été donnée par la compagnie de l'avion à la suite de rumeurs de menaces sur d'autres avions chinois sur les réseaux sociaux. "Les autorités fédérales sur place mènent une enquête plus approfondie sur l'avion", précise la Défense. Les F-16 ont volé au-dessus des Pays-Bas en supersonique, plus vite que le son, précise la Défense, ce qui a pu donner lieu à un bruit sourd. (Belga)