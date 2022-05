Sotheby's signe une vente aux enchères historique de Picasso, Monet et Cézanne

(Belga) Une vente aux enchères d'œuvres d'art du 19e et 20e siècle organisée à New York a rapporté 408,5 millions de dollars (387,7 millions d'euros) mardi, a annoncé Sotheby's. Il s'agit de la troisième plus grosse vente de la célèbre maison d'enchères.

Le tableau "Femme nue couchée" de Picasso s'est envolé à près de 67,5 millions de dollars, la plus grosse offre de la vente. Des œuvres de Claude Monet ('Le Grand Canal' et 'Santa Maria della Salute') et Paul Cézanne ("Clairière") ont été adjugées à, respectivement, 56,6 et 41,6 millions de dollars. (Belga)