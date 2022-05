Couvreur, Loïc doit travailler malgré la chaleur: voici ses trucs pour rester au frais (vidéo)

C'est le jour le plus chaud de la semaine. Jusqu'à 28, 29 degrés sont attendus. Et pour certains métiers physiques qui s’exercent à l’extérieur, la journée risque d'être particulièrement difficile.

Loïc, couvreur à Liège, a commencé sa journée plus tôt ce matin pour travailleur dans la fraicheur. Avec ses collègues, il a aussi quelques techniques pour moins souffrir de la chaleur. L’objectif est de rester un maximum à l’ombre et de "tourner avec le soleil".

"On commence par la façade avant, là où le soleil ira plus tard, puis on ira dans une cour derrière, où on sera à l’ombre. Et on effectuera des activités plus calmes, tant qu’il fait plus chaud", explique Loïc.

Le maître-mot, c’est donc la planification pour éviter les désagréments, même si "parfois, il n’y a pas le choix, parce qu’il y a une charge de travail assez importante".