Près de 4.700 enfants ukrainiens sont inscrits dans l'enseignement néerlandophone

(Belga) Actuellement, 4.694 enfants ukrainiens sont inscrits dans l'enseignement néerlandophone, selon des chiffres communiqués mercredi par le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA).

Dans le détail, 1.321 enfants sont inscrits dans l'enseignement maternel, dont trois dans l'enseignement spécialisé. Dans l'enseignement primaire, on dénombre 2.077 élèves (sept dans l'enseignement spécial) et dans l'enseignement secondaire, 1.296 élèves, dont 1.158 dans des classes OKAN (Enseignement d'accueil pour enfants allophones). 1.408 enfants sont inscrits en province d'Anvers, 939 en Flandre orientale, 857 en Flandre occidentale, 741 dans le Brabant flamand, 660 dans le Limbourg et 89 dans les écoles néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale. La précédente mise à jour du nombre d'enfants ukrainiens fréquentant les écoles néerlandophones date du 26 avril. À ce moment-là, 2.983 enfants ukrainiens étaient inscrits. (Belga)