La Russie accuse l'Ukraine d'"absence totale de volonté de négocier"

Le Kremlin a accusé mercredi l'Ukraine d'"absence totale de volonté de négocier" avec la Russie pour mettre fin au conflit en cours sur le sol ukrainien depuis le début de l'offensive russe le 24 février.



"Les négociations n'avancent pas et nous constatons une absence totale de volonté des négociateurs ukrainiens de poursuivre ce processus", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que la veille la présidence ukrainienne avait dit que les pourparlers étaient suspendus à cause de la Russie. "Le processus de négociations est en pause", avait déclaré mardi Mykhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "La Russie ne fait pas preuve d'un élément clé: la compréhension de (...) ce qui se passe actuellement dans le monde et de son rôle extrêmement négatif", a-t-il affirmé.

Plusieurs rencontres entre négociateurs des deux camps ont eu lieu mais n'ont donné aucun résultat concret. La dernière rencontre entre les chefs des délégations, Vladimir Medinski côté russe et David Arakhamia pour l'Ukraine, remonte au 22 avril, selon les agences russes. Le Kremlin a par ailleurs assuré n'avoir aucune information sur le cas du soldat russe jugé à partir de mercredi pour crime de guerre en Ukraine, tout en accusant Kiev de fabriquer les accusations de ce type visant la Russie. "Nous n'avons jusqu'à présent aucune information. Et les possibilités d'aider (le prévenu) sont très limitées en l'absence de représentation diplomatique", a dit Dmitri Peskov, en estimant que les nombreuses accusations de crimes de guerre visant l'armée russe étaient "des fakes ou des mises en scène".

Le soldat russe Vadim Chichimarine, 21 ans, comparaîtra à partir de 14h00 (12h00 à Bruxelles) devant le tribunal du quartier de Solomiansky à Kiev, où il devra s'expliquer sur la mort d'un homme de 62 ans, le 28 février dans le nord-est de l'Ukraine. Inculpé de crime de guerre et meurtre avec préméditation, le militaire, originaire d'Irkoutsk en Sibérie, encourt la prison à perpétuité.