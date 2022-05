Des images d'ovnis déclassifiées par l'armée américaine: "Nous n'avons pas d'explication"

Le congrès américain se penche très sérieusement sur les ovnis. L'armée américaine estime qu'elle compte de plus en plus d'objets volants non identifiés. Les responsables n'ont pas de preuves qu'ils ont une origine extraterrestre, mais ils ne peuvent pas l'exclure à 100%.



Une vidéo filmée depuis le cockpit d'un avion de la marine américaine en entraînement. Lorsque le pilote bouge sa caméra vers la droite, un objet arrive furtivement. Il ressemble à une sphère. "Je n'ai pas d'explication sur ce qu'est cet objet spécifiquement", explique Scott Bray, directeur adjoint du renseignement pour la marine américain. Mardi, Scott Bray a reconnu, devant le congrès américain, un nombre de plus en plus important de phénomènes aériens non identifiés.



"Il y a un certain nombre d'événements pour lesquels nous n'avons pas d'explication. Il y a une petite poignée pour laquelle il y a des caractéristiques de vols ou une gestion de la signature que nous ne pouvons pas expliquer avec les données que nous avons", précise le directeur adjoint du renseignement pour la marine américain.



L'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces phénomènes aériens non identifiés peuvent être des menaces contre les Etats-Unis. Ils sont en tout cas traités comme tels.