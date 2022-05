La recette de ce chef rencontre un franc succès en cas de fortes chaleurs: "La salade aux asperges blanches de Jurbise"

Avec ces températures élevées vous êtes nombreux à adapter vos repas. Vous cherchez la fraîcheur dans l'assiette notamment en vous concoctant des salades. Les fruits et légumes sont très plébiscités.

Ce matin au marché de Courcelles, c'était la bousculade devant l'étal des fruits et des légumes. Les stars de cette journée chaude ce sont eux sans conteste. Alessandra Preumont, vendeuse de fruits et légumes: "Les salades et les tomates, aujourd'hui, c'est juste magique", nous confie-t-elle.

Par ces températures estivales, deux fois plus de salades sont vendues. Les restaurants aussi s’adaptent à la météo avec des suggestions plus estivales.

Et si vous êtes en panne d'idées pour le repas de ce soir, voici la recette secrète du Chef Tien Chin-Chi. Sa salade du jour remporte un énorme succès: une personne sur 3 la commande. Elle est composés d'asperges blanches, de petits pois, de soja et d'un pickles de carottes.

Ce plat est frais et léger.

Et pour accompagner ces plats… c’est le vin blanc qui a le plus de succès des qu’il fait chaud. Dans ce restaurant les ventes augmente de 40% avec le soleil.