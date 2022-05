Cette ville espagnole, qui séduit tant les Belges, confrontée à un problème de taille à l'approche de la haute saison

La ville de Benidorm en Espagne est l'un des lieux de vacances préféré des Belges en été. Problème: elle souffre d'un manque de personnel dans le secteur hôtelier. Les gérants sont inquiets à l'approche de la haute saison.

Il manque 3.500 professionnels pour faire fonctionner les hôtels de Benidorm. Cette pénurie concerne quasiment tous les postes. "C'est un problème auquel sont confrontés tous les hôteliers en ce moment. C'est très difficile de trouver du personnel qualifié, surtout des serveurs et des gens qui travaillent en cuisine. Ce sont les deux postes qui nous posent le plus de problèmes", explique Jorge Lepe, directeur d'un hôtel.

Le manque de personnel est causé par des conditions de travail trop peu attrayantes, surtout pour les saisonniers. Les hôteliers demandent plus de flexibilité dans la dernière réforme du droit du travail. "Avant, une personne qui voulait faire 10 heures par jour pendant 3 ou 4 mois et prendre seulement un jour de congé, c'était possible. Maintenant, c'est impensable. Les travailleurs se disent 'à quoi bon travailler pendant 3 à 4 mois en été, gagner peu d'argent et devoir trouver un travail en hiver ? Donc iks trouvent des alternatives", éclaire Toni Mayor, président de l'association des hôtel de la communauté valencienne.

Cette pénurie de main d'œuvre relance le débat sur les conditions de travail dans le secteur. Au-delà du salaire, les saisonniers se plaignent d'une difficulté à concilier vie de famille et vie professionnelle.