Présidence de Groen: le parti exclut une candidature jugée fictive

(Belga) Le bureau politique de Groen a décidé lundi d'exclure une des quatre candidatures à la présidence du parti, ont fait savoir les écologistes flamands mercredi, parlant de candidature fictive.

Selon Groen, le ticket formé par Renaat Van Rompaey et Djalikhatou Barry n'en est pas un. Le premier se serait présenté seul à plusieurs rencontres politiques ces dernières semaines et aurait reconnu avoir affilié sa coéquipière au parti uniquement parce qu'il devait se présenter en duo. Il aurait aussi reconnu à plusieurs reprises ne pas ambitionner sérieusement la présidence du parti. Pour Groen, l'homme ne s'en tient pas aux engagements prévus, sa campagne n'est pas constructive et il a déjà été surpris à tenir des propos dénigrants causant du tort au parti en externe. Dès lors, seuls trois tickets restent en lice pour succéder le 11 juin prochain à Meyrem Almaci: le député flamand Jeremie Vaneeckhout et la Bruxelloise Nadja Naji (cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt) ; la députée flamande Elisabeth Meuleman et le député bruxellois Juan Benjumea-Moreno ; ainsi que les Jong Groen Jenna Boeve et Jad Zeitouni. Réagissant à la décision de la direction du parti, M. Van Rompaey a annoncé, mercredi soir, qu'il souhaitait tout d même maintenir sa candidature avec Djalikhatou Barry, arguant qu'il n'appartenait pas aux mandataires ni au personnel du parti, mais bien aux membres de contrôler les candidats. (Belga)