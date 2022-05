Météo: averses et orages, voici les prévisions pour la fin de la semaine

Les averses orageuses concerneront l'ouest et le centre du pays en début de journée tandis qu'ailleurs, le temps sera encore généralement sec avec des éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les ondées orageuses se décaleront ensuite vers l'est en cours d'après-midi.



Principalement sur l'est et le sud­-est, elles pourront être intenses et des rafales de 70 km/h, voire localement un peu plus, seront possibles. Un risque de grêle est également à considérer. Toutefois, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra graduellement à partir de l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 19°C en bord de mer, 25°C dans le centre du pays et 28°C en Campine et en Gaume. Le vent sera faible à modéré de sud, s'orientant ensuite au secteur ouest à nord­-ouest. Ce soir, des averses (orageuses) résiduelles seront encore possibles sur l'est du pays puis le temps sera généralement sec partout avec des éclaircies. Cette nuit, le risque d'averses orageuses augmentera à nouveau à partir de la France. Du brouillard pourra également se former par endroits, surtout sur le relief ardennais et sur le nord­-est. Les minima seront proches de 11 ou 12°C sur l'ouest du pays et se situeront entre 14 et 16°C sur l'est et le sud­-est. Le vent sera le plus souvent faible, de nord puis d'est.

Vendredi, de nouvelles averses orageuses reviendront rapidement depuis la France avec des précipitations parfois intenses et un risque de grêle ainsi que de rafales. En cours d'après­ midi, un temps sec avec des éclaircies reviendra sur l'ouest du pays puis gagnera les autres régions en soirée. Les maxima varieront entre 17 ou 18°C en bord de mer, 23°C en Campine et localement 26°C en Gaume. Le vent deviendra généralement modéré de secteur sud, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord­-ouest.

Samedi, périodes ensoleillées et passages nuageux alterneront. Une petite averse restera encore possible principalement sur le nord et l'est du pays mais sur la plupart des régions, le temps restera sec. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, le temps sera sec avec de belles apparitions du soleil mais parfois des périodes plus nuageuses. Maxima de 18 à 22 degrés. Vent faible et variable, et en bord de mer, de nord à nord-ouest, parfois modéré.

Lundi semble rester variable avec des averses et un risque d'averses. Maxima de l'ordre de 20 degrés dans le centre. Vent d'abord faible et variable devenant plus tard modéré d'ouest à nord-ouest.

Mardi, le ciel sera variable avec quelques averses. Les maxima seront proches de 20 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera assez soutenu.

Mercredi, La nébulosité devrait être abondante avec un risque de faible précipitations. Les maxima seront proches de 18 degrés dans le centre.