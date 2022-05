Le Nicaragua "pas intéressé" à participer au sommet des Amériques

(Belga) Le Nicaragua n'est "pas intéressé" par une participation au sommet des Amériques début juin aux Etats-Unis, a affirmé mercredi le président Daniel Ortega.

"Moi je dis au yankee: oubliez, cela ne nous intéresse pas d'être à ce sommet", a lancé M. Ortega au cours d'un événement public à Managua. Les Etats-Unis avaient annoncé début mai qu'ils n'inviteraient pas le Nicaragua, Cuba et le Venezuela à ce 9e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du continent américain, prévu le 10 juin à Los Angeles. "Le président (Joe Biden) a été très clair: les pays dont les actions ne respectent pas la démocratie ne recevront pas d'invitation", avait déclaré le secrétaire d'Etat américain adjoint chargé des Amériques, Brian Nichols. Washington ne reconnaît pas la réélection en novembre 2021 de Daniel Ortega pour un quatrième mandat, et a condamné les arrestations d'opposants au Nicaragua. Le sommet des Amériques sera par ailleurs boycotté par le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, après de vives critiques de Washington sur la reconduction dans ce pays de la procureure générale soupçonnée de corruption. Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a quant à lui menacé de bouder le sommet si Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n'étaient pas invités. (Belga)