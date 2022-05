Un blessé par balles dans une école en Allemagne: le tireur a été arrêté

Une personne a été blessée par balles jeudi matin dans une école de Bremerhaven, dans le nord de l'Allemagne, et le tireur a été interpellé, a annoncé à l'AFP une porte-parole de la police.



L'assaillant a pénétré dans l'enceinte de l'école et tiré des coups de feu avec son arme, selon la même source alors que l'opération de police au lycée Lloyd, dans le centre de Bremerhaven, était toujours en cours.



La personne blessée n'est "pas un ou une élève" de l'établissement scolaire, a précisé la police dans un bref communiqué, ajoutant qu'elle avait été transportée à l'hôpital sans préciser toutefois la gravité de ses blessures.



Selon le quotidien à grands tirages Bild, il s'agit d'une femme qui a été gravement blessée.



"Les élèves se trouvent avec leurs enseignants dans les salles de classe", a ajouté la police, précisant dans un tweet que la situation à l'école était "sous contrôle".



La police a été alertée par une élève après qu'elle eut entendu des coups de feu dans cet établissement où sont scolarisés plus d'un millier de jeunes, selon Bild.



En janvier, une étudiante avait été tuée et trois autres personnes blessées lors d'une fusillade dans un amphithéâtre de l'université de Heidelberg (sud-ouest). L'auteur, âgé de 18 ans, s'était ensuite suicidé dans l'enceinte du campus.